Marocco-Croazia darà il via a un'altra giornata 'da Mondiali' con il gruppo F di Qatar 2022 che vedrà il suo fischio d'inizio a partire dalle ore 11. La gara andrà in scena all'Al Bayt Stadium di Al Khor, ma non sarà una sfida scontata, tutt'altro. Da un lato c'è la formazione africana chiamata a dare risposte certe dopo il flop del Mondiale 2018 (eliminati ai gironi) e giocatori del calibro di Hakimi e Ziyech che dovranno trascinare i compagni per il salto di qualità definitivo. Dall'altro c'è una Croazia che in Russia fu sconfitta in finale dalla Francia ed è considerata a fine ciclo anche se Brozovic, Modric, Kovacic e Perisic non la pensano così.



STATISTICHE - Primo confronto al Mondiale tra Marocco e Croazia. L’unico precedente risale al dicembre 1996 al Trofeo Hassan II giocato a Casablanca. Quella sfida terminò 2-2 con tre espulsioni e la Croazia si impose 7-6 ai rigori. Il Marocco ha segnato su azione 13 degli ultimi 14 gol al Mondiale. L’eccezione è stata la rete di Youssef En-Nesyri contro la Spagna nel 2018, sugli sviluppi di un corner. La Croazia ha perso la propria prima partita in tre delle cinque edizioni disputate al Mondiale, le eccezioni sono state nel 1998 (semifinale) e nel 2018 (Finale).

potrebbe diventare il primo giocatore del Marocco a segnare in due edizioni diverse del Mondiale, dopo il gol alla Spagna nel 2018.è il giocatore che ha partecipato a più gol per la Croazia nei grandi tornei internazionali (9 reti e 5 assist tra Mondiale ed Europeo). Inoltre, è uno dei due giocatori europei ad aver segnato o fornito assist in tutti gli ultimi cinque grandi tornei internazionali, come Cristiano Ronaldo.(4-3-3): Bono; Hakimi, Saiss, Aguerd, Mazraoui; Amrabat, Ounahi, Amallah; Ziyech, En Nesyri, Boufal.(4-3-3): Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol, Borna Sosa; Brozovic, Modric, Kovacic; Vlasic, Kramaric, Perisic.