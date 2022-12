Achraf Hakimi ha regalato un sogno al Marocco. L'ex terzino dell'Inter, dopo aver realizzato con uno splendido cucchiaio il rigore decisivo per battere la Spagna e accedere per la prima volta nella storia ai quarti di finale dei Mondiali. esulta mimando la tipica camminata dei pinguini.



PER RAMOS, CONTRO LUIS ENRIQUE? - Una simile esultanza si era vista già in Ligue 1, con protagonisti lo stesso Hakimi, Sergio Ramos e Mbappé. "Pinguino" è l'epiteto bonariamente affibbiato al fuoriclasse francese dai due compagni di club, legati da profonda amicizia, ma in questo caso potrebbe trattarsi di una dedica al vecchio capitano delle Furie Rosse, rimasto a casa proprio per scelta tecnica di Luis Enrique.