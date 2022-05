الناخب الوطني وحيد حاليلوزيتش يلتقي اليوم بأمستردام الدولي المغربي نصير مزواري، لطي صفحة الخلاف بين الطرفين@EnMaroc

Il Marocco ritrova una delle sue stelle. Il ct della nazionale Halilhodzic fa un passo indietro e va a trovaread Amsterdam, dove i due si sono chiariti dopo l'esclusione dalle recenti convocazioni. Il giocatore che presto vestirà la maglia del Bayern Monato era stato fatto fuori insieme a Ziyech del Chelsea per alcuni comportamenti che non erano piaciuti al ct, ma Halilhodzic ha perdonato il giocatore col quale è pace fatta come dimostra anche la foto qui sotto. E presto potrebbe andare anche a Londra per chiarire con Ziyech.