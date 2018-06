Dopo la gara inaugurativa di ieri e la conclusione della prima giornata del girone A di oggi pomeriggio, alle 17 nella nuova Zenit Arena di San Pietroburgo si è aperto anche il girone B, dove le due squadre chiamate a ricoprire il ruolo di "vittime sacrificali'' delle superpotenze Spagna e Portogallo si sono affrontate subito alla prima giornata: il Marocco di Herve Renard perde infatti 1-0 contro l'Iran di Carlos Queiroz, in seguito all'autogol dell'attaccante del Saint Pauli Bouhaddouz al 95', che di testa su calcio di punizione asiatico battuto da Hajsafi trafigge il proprio portiere e regala la seconda vittoria in un Mondiale al Team Melli (dopo quella nel 1998 contro gli USA). Il Marocco, che si è qualificato alla fase finale di un Mondiale vent’anni dopo l’ultima volta e si è presentato alla Coppa del Mondo con una squadra promettente e con alcuni giocatori da tenere d’occhio, come il difensore della Juventus Medhi Benatia, il giovane terzino del Real Madrid Achraf Hakimi e il talentuoso centrocampista dall’Ajax Hakim Ziyech, vicino alla Roma, cede all'ultimo all’Iran, alla sua seconda partecipazione consecutiva e ricca del talento di Azmoun e Jahanbakhsh, che piace al Napoli. Per l'Iran è stato fondamentale vincere questo primo appuntamento per potersi candidare a potenziale outsider di questo raggruppamento, mentre il Marocco appare già mezzo condannato. Nel primo tempo meglio la squadra di Renard, vicina al gol con El Kaabi e Ziyech, mentre quella di Queiroz è pericolosa con Azmoun. Nel secondo tempo poche occasioni, fino all'autorete decisiva.