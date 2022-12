Il Marocco cerca una semifinale che rappresenterebbe una prima volta assoluta, il Portogallo vuole una semifinale per la svolta. Calcio d'inizio alle 16 in diretta tv su Rai 1.



I PRECEDENTI - In Qatar, si tratta del terzo incrocio tra le due nazionali al Mondiale. Nel 1986 ci fu il successo degli africani per 3-1 nella fase a gironi, mentre nel 2018 c’era stato spazio per la rivincita lusitana, sempre nella fase a gironi. Qualche pillola. Il Portogallo ha sempre centrato le semifinali quando è arrivato ai quarti (nel 1966 vinse 5-3 contro la Corea del Nord, nel 2006 vinse 3-1 ai rigori contro l’Inghilterra). Se il Marocco dovesse mantenere ancora la porta inviolata, eguaglierebbe il primato storico della Nigeria, unica squadra africana capace di mettere insieme 7 clean sheet nei Mondiali.



LE PROBABILI FORMAZIONI



Marocco (4-3-3): Bounou; Hakimi, El Yamiq, Saiss, Mazraoui; Amallah, Amrabat, Ounahi; Ziyech, En Nesyri, Boufal. CT: Regragui.



Portogallo (4-3-3): Diogo Costa; Dalot, Pepe, Ruben Dias, Guerreiro; Otavio, William Carvalho, Bernardo Silva; Bruno Fernandes, Gonçalo Ramos, Joao Felix. CT: Fernando Santos.