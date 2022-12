Il ct del Marocco Walid Regragui ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Spagna:



"Sarà una partita molto difficile, ci ritroveremo contro una delle migliori squadre al mondo dal punto di vista calcistico e una delle favorite per la vittoria finale. Se riusciremo a eliminare la Spagna, sarà una bella sorpresa per noi e per il Paese. Il mio messaggio al gruppo è stato chiaro fin dall'inizio. Giochiamo una quarta finale".