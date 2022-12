Walid Regragui, ct del Marocco, ha parlato in conferenza stampa prima della sfida contro il Portogallo: "I ragazzi sono stanchi e ci sono degli infortunati, ma non ci lamenteremo. C'è bisogno di tutti se si vuole andare lontano. Non importa chi giocherà, daremo il massimo e non troveremo scuse. Le persone si stanno identificando con noi e stiamo unendo il popolo marocchino. Questo è più importante dei soldi e dei titoli, ma siamo qui per vincere le partite e andare il più lontano possibile in questo torneo".