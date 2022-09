Hakim Ziyech, fantasista del Chelsea e del Marocco, ha rilasciato alcune dichiarazioni per il suo ritorno in nazionale: “Penso che siano due partite importanti e interessanti, perché sono le uniche prima del Mondiale. È importante per la nostra squadra vedere a che punto siamo in questo momento. È positivo anche per il nuovo allenatore e il suo staff, perché hanno nuove idee di gioco. Sono molto felice di essere tornato dopo molti problemi. Sono pronto ad aiutare la squadra".