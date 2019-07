Certo, è molto conosciuta in Argentina grazie a Veron, Ortega, Romero e anche Riky Alvarez". Proprio il trequartista veniva chiamato 'Maravilla', proprio come Maroni che però non sembra particolarmente affezionato al soprannome: "Era un soprannome che mi davano da bambino. Preferisco 'Gonza'. Origini? Siciliane, in casa mi hanno parlato di Palermo".



Dal punto di vista tattico, Maroni si definisce così: "Ala sinistra, parto largo per accentrarmi sul destro e sparare in porta o cercare l’asistencia per un compagno. Mi piace la giocata, è vero, ma sono qui per imparare e devo fare le cose semplici". Al giornalista che chiede se la risposta sia dovuta alla presenza di Di Francesco, l'argentino risponde ridendo: "No, lo dico perché è quello che so di dover imparare e comunque il mister mi spiega molto cosa vuole".



Qualcuno ha già scomodato paragoni importanti, come quello con Dybala: "Ho fatto la trafila nelle giovanili con lui che ha qualche anno più. L’ho sentito prima di venire qui. Sì, è un mio modello ma il mio idolo è Messi. Prenderò il 10? No, troppo per ora: ho preso il 20, andiamoci piano". Intanto, Maroni si prepara al derby: "So che proprio come a Buenos Aires anche qui è una questione capitale per la città.Mi piace che sia così. Non vedo l'ora di provare il Ferraris che mi hanno detto è la Bombonera italiana. Ma per essere protagonisti - conclude - devo imparare tutto, anche l'italiano".