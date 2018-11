Bobo Maroni sta dalla parte di Matteo Salvini. Contattato dall'Ansa, l'ex presidente della Lombardia - e noto tifoso milanista - è tornato sull'espulsione di Gonzalo Higuain contro la Juventus: "Ha ragione Salvini, Higuain è stato indegno e ora secondo me il Milan lo dovrebbe anche multare: l'argentino è andato controcorrente con la storia del club per cui io e Matteo tifiamo. Se tutti ci comportassimo come lui ogni volta che qualcosa ci va storto non ci sarebbe la civiltà ma la barbarie".