Roberto Maroni, ex presidente della Regione Lombardia e grande tifoso rossonero, si è presentato oggi a Casa Milan, intervenendo ai microfoni di Calciomercato.com: "Atalanta in Champions League a San Siro? Da milanista dico va bene, quello dell'Atalanta è l'unico nerazzurro che mi piace".



SU SAN SIRO - "Deve rimanere, non dev'essere abbattuto. Deve restare la Scala del Calcio, sono contrario al progetto di demolizione".