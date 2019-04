Beppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, ha parlato a Dazn prima della sfida contro la Juventus: "Questo è il bello del calcio, ho passato anni splendidi con la Juventus, con tante vittorie. È finita un'esperienza, si è chiuso un ciclo e oggi spero di tornare a vincere con questa società. Champions fondamentale per il mercato? Noi abbiamo un obbligo che passa da questa partita e da quelle future e va di pari passo con l'obiettivo minimo della società. L'Inter deve sempre lottare per il massimo, anche per gli anni futuri. Messaggio a Nedved e Paratici? Messaggi non ne ho mandati, ma dico forza Inter perché in questa società mi identifico, così come nella fiducia della proprietà nei miei confronti".