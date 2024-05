Marotta: "All'Inter ho coronato un percorso. Seconda stella e secondo Scudetto personale"

Getty Images

Intervistato a margine del premio 'Rosa Camuna', la più alta onorificenza istituita dalla Regione Lombardia, l'amministratore delegato dell'Inter, Beppe Marotta, ha parlato ai microfoni di Lombardia Notizie raccontando il suo percorso da dirigente fino ad oggi."Sono onorato, ha un significato molto profondo per me che sono nato a Varese, nel cuore della Lombardia. Questo riconoscimento è sinonimo di fidelizzazione tra me e il territorio, mi sento molto grato e devo essere riconoscente alla Regione che mi ha fatto crescere facendomi diventare prima uomo e poi professionista nel mondo del calcio".

"In tutte le società in cui sono stato ho tratto grandi momenti di felicità: a Varese, dove sono cresciuto, a Monza, dove ho vinto dei campionati; in quel di Como e all'Atalanta".All'Inter, infine, si è coronato un percorso con la seconda stella e il secondo scudetto personale".