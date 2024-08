Marotta: "Anti-Inter? Milan avanti alle altre. Cerchiamo un profilo 'alla Bisseck'. Juventus e Napoli..."

, presidente dell’Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del fischio d’inizio della sfida contro il Genoa, gara in programma alle 18:30 e valida per la prima giornata di Serie A:“Noi, come giustamente deve fare una dirigenza, abbiamo fatto un'indagine esplorativa, ma abbiamo un organico offensivo che ci dà ampie garanzie e la cosa non ha trovato ulteriori progressi”."Noi cerchiamo un profilo che sia 'alla Bisseck', dal punto di vista della qualità e dell'età e del valore. Stiamo seguendo una pista molto valida, Ausilio e Baccin sono molto abili nell'andare a scovare giovani. Sappiamo che ci sono ancora 15 giorni, siamo in una situazione non di ansia assolutamente”."Non faccio nomi. Bisogna sempre alzare l'asticella, ma accampare dei nomi senza avere una conclusione può portare a brutte figure”."Ci sono ancora metaforicamente dei cantieri in corso come alla Juve e al Napoli. Il Milan è già più assestato e al momento è maggiormente accreditato, ma mancano 15 giorni e alcune operazioni possono essere fatte. Non posso stilare una valutazione precisa, perché non conosciamo ancora bene il valore delle avversarie. La griglia credo sia sempre la stessa, a queste squadre aggiungerei l'Atalanta e la Roma. Saranno queste a lottare per la vittoria dello scudetto".