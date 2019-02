L'Inter sarebbe ad un passo da Ivan Rakitic. Il centrocampista del Barcellona lascerà il club in estate e secondo La Gazzetta dello Sport Marotta ha già presentato un'offerta da 35 milioni di euro. I catalani ne chiedono 10 in più ma la partita si può risolvere alzando la parte fissa e aggiungendo alcuni bonus. Il croato ha già dato il suo benestare al trasferimento in nerazzurro visto che la moglie spinge per trasferirsi a Milano. Rakitic è stato inserito da Paratici in una ristretta lista di calciatori che potrebbero migliorare il tasso tecnico della Juventus.