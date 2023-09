Tuttesocietà in cui sanno fare calcio. E sanno farlo anche muovendosiLe tre punte della piramide sono la base del successo:. Un tridente che se schierato in campo avrebbe già il suo acronimo. La MAB è la colonna portante di un club che può andare avanti a testa alta anche e soprattutto grazie alPerché la forza è proprio questa, far fronte alle partenze eccellenti mantenendo intatta la competitività. Per dirla in marottesee la fantasia è una dote importante tanto sul terreno di gioco quanto dietro una scrivania.l’insieme di quelle strade inesplorate che ti vedi costretto a intraprendere quando una trattativa non va come speravi.Il voltafaccia del belga avrebbe potuto mandare in crisi chiunque, ancor di più l’Inter, che aveva ancorato l’intera campagna di rafforzamento attorno alla permanenza del proprio centravanti, prima di scoprirsi "cornuta", vittima di un tradimento che avrebbe obbligatoriamente stravolto i piani iniziali. E qui torniamo al problem solving, perché quello che per molti sarebbe stato uno sbarramento, per l’Inter si è rivelata una complicazione.se pur richiesto a gran voce da stampa e tifoseria, che in un momento già di per sé delicato hanno contribuito ad aumentare sensibilmente la pressione. Pressione che evidentemente non ha alterato la lucidità di chi in quel momento si è ritrovato a dover scegliere, tanto che, alla fine,dopo aver considerato che in quel preciso momento storico il mercato non aveva da offrire la punta giusta per quelle che erano le esigenze dell’allenatore e del club.- E poi c’è tutto, che negli anni ha portato a Milano campioni comeTanto per rendere ancora più chiaro il concetto,al club di viale della Liberazione. L’altro, invece, è stato diDi mezzo possiamo infilarci anche gli assist di Lautaro, arrivato per 25 milioni e la cui valutazione oggi sfiora i 100. In campo la Thu-La in ufficio la MAB, che letta al contrario è la BAM, onomatopea che ben descrive la batosta rifilata ieri dai nerazzurri ai cugini milanisti. Costretti al mea culpa anche quelli del “Si, però l’attacco adesso è più debole”. Presente in quella schiera anche il sottoscritto, che non aveva minimamente considerato un avvio di campionato del genere da parte di Thuram. La MAB ci aveva visto lungo.