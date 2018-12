Secondo la Repubblica, l'Inter avrebbe sorpassato la concorrenza per il centrocampista dell'Arsenal, Aaron Ramsey. Questo è quanto si legge sul quotidiano.



“Mercoledì c’è stato un incontro con l’agente di Ramsey, 28 anni il 26 dicembre. La richiesta di ingaggio è alta, tra i 6 e i 7 milioni a stagione, più ricca commissione. Ma per il salto di qualità, in tutti i sensi, in quel ruolo urge investire. Ci sarebbe già un accordo verbale per giugno, Spalletti però ne ha bisogno subito (il mercato si apre il 3 gennaio, la chiusura è stata posticipata al 31) e Marotta cerca di accontentarlo. Aaron nell’Arsenal di Emery ora è una riserva, i titolari a centrocampo sono l’ex Samp Torreira e Xhaka, così il club londinese prenderà in considerazione l’idea di cederlo già a gennaio per non perderlo a zero. Insomma opzione Inter viva, concreta“