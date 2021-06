Beppe Marotta ha parlato così dal Grand Hotel di Rimini: "Per Hakimi siamo in dirittura d'arrivo, ci sono alcune formalità da sbrigare.ma devo interpretare le linee guida della proprietà in un momento difficoltoso per noi e il calcio in generale. Il mercato non è ancora entrato nel vivo.La chiusura dell'operazione Hakimi ci servirà a respirare un po', ad avere un po' di ossigeno.. L'Inter ha davanti degli obiettivi sportivi da raggiungere, al di là della grande impresa della sostenibilità economica"."Con alcuni giocatori, tra i quali Lautaro, abbiamo iniziato a parlare di rinnovo. Sono giovani e sono anche il futuro del club. Non è un'impresa facile in un momento così difficile per il calcio. Abbiamo l'obbligo di difendere il patrimonio. Andare a scadenza in quest'epoca potrebbe essere uno svantaggio. Gli stipendi dei calciatori sono diventati insostenibili,"Lazzari, Bellerin o Zappacosta?. I grandi club non faranno grandi movimenti in entrataNon ci saranno più operazioni faraoniche e ingaggi stratosferici"- "Non l'abbiamo sentito direttamente, lo hanno sentito i nostri medici, ora vogliamo rispettare la privacy. Bisogna recuperare l'uomo Eriksen prima del giocatore Eriksen.