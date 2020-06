Dieci casi infiammabili, dieci temi che scottano. Marotta contro Paratici è un duello che ormai vale tanto quanto il Derby d'Italia, vale come Juve-Inter, le fazioni che rappresentano. E' così in campo, è così sul mercato ed è così anche fuori dai temi di mercato. Sì, perché questa pandemia ha portato in alto anche quest'ultimo aspetto, facendolo diventare di assoluto rilievo: all'inizio la diatriba riguardava le gare a porte chiuse, a porte aperte, se disputare Juve-Inter l'8 o il 9 marzo, o ancora rinviare la gara a data da destinarsi. Invece, quella partita si è giocata, la Juve l'ha vinta proprio prima che si fermasse tutto. Poi, calma piatta, un momento per cercare di capire quale sarebbe stato il futuro del calcio italiano, prima di tornare alla "normalità", ai soliti duelli. Da un lato quelli dei tifosi, fatti di sfottò, fatti di polemiche, che presto saranno anche arbitrali (per fortuna verrebbe da dire, visto che finalmente si ritornerà al calcio giocato); dall'altro quelli dei dirigenti, per la verità già in atto.



