Una missione importante, soprattutto in un periodo di sosta per le nazionali che, come spesso accade, significa mercato. I giorni bui legati al Covid-19 che perhanno portato anche a complicanze importanti sono ormai alle spalle e l'ad nerazzurro è tornato al lavoro perinsieme al ds, anche lui uscito dal problema della malattia, con l'obiettivo di snellire il più possibile il monte ingaggi in vista della prossima stagione e a prescindere da una situazione societaria ancora più che intricata.- Senza considerare i giocatori che attualmente fanno parte della rosa nerazzurra e che non sono considerati più utili al progetto di Antonio Conte come ad esempio i vari Vecino, Kolarov e Young, l'Inter a fine stagione si troverà a dover prendere una decisione, o meglio a trovare una soluzione per altri 7 giocatori ancora sotto contratto e attualmente in prestito senza garanzie di riscatto in altri club italiani ed esteri.Il reparto degli esterni è ancora una volta il più toccato da scelte che non hanno funzionato in nerazzurro.non sarà riscattato dal Rennes per 12 milioni e tornerà a Milano con un contratto in scadenza 30 giugno 2023, mentre persarà decisiva la scelta che farà il nuovo allenatoreanche se le chance di permanenza sono bassissime e anche per lui il la permanenza con il Borussia Monchengladbach è quasi nulla.è tornato ain prestito secco, con l'Inter ha ancora un anno di contratto e molto dipenderà da come finirà la stagione dei sardi. Chi ha più chance di addio all'Inter oggi è il portoghese Joao Mario con lo Sporting che ha manifestato l'intenzione di acquistarlo.A questi 4 nomi importanti si aggiungono anche ex giocatori della Primavera nerazzurra o investimenti giovani su cui dovrà essere presa una decisione importante.all'epoca fu pagato circa 8 milioni per portarlo a Milano e al termine della stagione in prestito in Belgio e con un contratto fino al 2023 sarà un'occasione per fare plusvalenza. Stesso discorso anche perdifensore francese classe 1998 che tornerà dal prestito al Lorient in Ligue 1 con un contratto in scadenza 2023. L'ultimo nome è quello di, portiere brasiliano mai realmente esploso e con pochissime presenze all'attivo anche in questa stagione al Real Oviedo. Il suo contratto è ancora molto lungo fino al 30 giugno 2024 e anche per lui l'addio all'Inter sembra sempre più scontato.