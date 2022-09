in altri tempi. Si parlava di politica, materia che almeno per il momento non tocca da vicinodall’involuzione tecnica e psicologica che l’ha colpita in questo inizio di stagione (già 3 ko in campionato e uno in Champions col Bayern)., dopo la doppia sconfitta col Milan e i campioni di Germania, ed- Il confronto alla presenza dei calciatori per richiamarli alle proprie responsabilità eha rappresentato un messaggio inequivocabile circa la, sfidando ripetutamente i tentativi del presidente Zhang di fare cassa attraverso qualche cessione illustre.che anche in occasione della pessima prestazione di Udine ha destato più di qualche perplessità nella lettura della partita e nella gestione dei cambi. Avanti dunque con l’attuale allenatore, ma fino a quando?e arrivare quindi a metà novembre, quando la Serie A lascerà spazio al Mondiale in Qatar, prima di fare eventuali nuove valutazioni., nel mese abbondante a disposizione dopo la pausa per le nazionali iniziata oggi,anche perché l’attuale organico è costruito su misura e in base alle esigenze tattiche del successore di Conte eTocca all’allenatore dunque trovare il modo di far ripartire una squadra che soltanto pochi mesi fa chiudeva il campionato ad appena due punti dallo scudetto. E(Bastoni è un esempio lampante)