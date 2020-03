Beppe, amministratore delegato dell’parla a 90esimo minuto, programma in onda sulla Rai, della scelta di rinviare il match tra lae i nerazzurri ( QUI le altre parole di oggi ): “Oggi abbiamo avuto questo consiglio convocato su richiesta dell'Inter sulla base di una richiesta dell'Inter. E' giusto che la comunicazione della Lega vi riporti i contenuti del consiglio. Io parlo da ad dell'Inter e sono molto preoccupato della situazione a seguito della decisione presa ieri, improvvida perché non tiene conto delle situazioni contingenti del campionato di Serie A.. Lunedì il Governo ha chiesto a Figc e Coni ha chiesto di usare le porte chiuse alla luce del provvedimento del Ministero che precludeva ogni forma di attività agonistico. Giovedì è stato emanato il calendario delle gare a porte chiuse, sabato improvvisamente c'è stato un dietrofront senza confronti con l'assembea, che ha portato disagio ai club interessati e squilibrio competitivo all'interno della Serie A. Ci si trova con squadre che non giocano da due settimane, altre che giocano con continuità. Il campionato in questo modo diventa sfalsato nel suo calendario e assume le dimensioni di uno squilibrio imprevisto e imprevedibile”.“Questo era un boccone avvelenato per voi della Rai, perché avete i diritti della Coppa Italia. Quando si propone di giocare il lunedì, si deve avere la certezza che le partite di Coppa Italia debbano essere rinviate. Non credo che la tv di Stato potesse mettere due partite importanti alla stessa ora, era una cosa impraticabile giocare lunedì”.“Quantomeno sappiamo che mercoledì ci troveremo tutti i club della Serie A e decideremo, cosa che non è stata fatta. La situazione è complicata, perché domenica prossima ci saranno altre cinque partite condizionate dal nuovo provvedimento che coinvolge Lombardia, Veneto, ed Emilia-Romagna. Se si giocasse a porte chiuse Inter-Sassuolo, ci opporremmo con la logica che ha visto non giocare quattro partite prima previste a porte chiuse. Questa è un'incongruenza. Il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha ribadito l'autonomia della Lega Serie A, quindi c'è ancora di più un'incongruenza tra le decisioni di giovedì e il passo indietro repentino di sabato., si fa fatica ad andare avanti in questa situazione di emergenza dettata dall'importanza di tutelare la salute dei cittadini che è la cosa più importante”.Altre strade non ne vedo, c'è una compressione di eventi dovuta anche alla partecipazione di alcuni club alle coppe europee e all'imminenza dei raduni delle Nazionali. Non si può giocare tante gare così compresse, a maggio rischieremmo di giocare nove partite., che potrebbe portare anche a decisioni drastiche.