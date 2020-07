"Finirà la stagione con il Cagliari, anche se è infortunato. Poi tornerà con noi e". Nel prepartita di Roma, l'amministratore delegato dell'Inter, di rientro dalla stagione in prestito trascorsa in Sardegna. Un campionato che ha riproposto la migliore versione del Ninja - 6 gol e 6 assist in 28 partite - tale da sollevare il dubbio che i nerazzurri si potessero essere pentiti della decisione, condivisa dallo stesso Marotta e da Antonio Conte, di rinunciare a un giocatore dalla personalità giudicata troppo esuberante.- Nelle scorse settimane, erano emerse alcunedi dimostrare di poter essere, per caratteristiche tecniche e caratteriali,, a causa degli infortuni, mentre i vari Sensi, Gagliardini, Borja Valero ed Eriksen non sono stati in grado - per motivi differenti - di dare quel qualcosa in più. Nainggolan, che era stato elogiato da Conte durante lo scorso ritiro estivo per la professionalità con cui aveva vissuto la situazione da separato in casa, avrebbe tutto per giocarsi le sue carte e offrire il proprio contributo in termini di qualità, fisicità e carisma. Ma le frasi pronunciate da Marotta riaprono fortemente alla possibilità che il belga possa diventare una preziosa moneta di scambio.da 4,5 milioni di euro netti a stagionee da parte dell'Inter non c'è la volontà di confermare la permanenza del giocatore nel club rossoblù alle medesime condizioni., valutato oggi circa 35 milioni, a quanto ammonta la clausola rescissoria sottoscritta nel nuovo contratto e profilo gradito ai nerazzurri., con Commisso che vorrebbe continuare ad aggiungere giocatori di esperienza in un organico ricco di giovani talenti - magari garantendo ai nerazzurri una prelazione per il futuro su Gaetano Castrovilli -. Amore calcistico mai dimenticato da Nainggolan, il "nemico" Monchi non c'è più, ma per tornare ci vorrebbe un sacrificio economico importante e. Tutte ipotesi di lavoro ad oggi, ma quelle parole di Marotta lasciano ancora tutto in sospeso circa il futuro del Ninja.