L'allievo e il maestro, i due che hanno contribuito a far tornare la Juventus ai vertici in Italia, stabilizzando la Vecchia Signora tra le grandi d'Europa, sfiorando (due volte) la Champions League. Ora, come si fosse in Star Wars, con Anakin Skywalker che abbraccia il lato oscuro della Forza ribellandosi al suo mentore Obi Wan Kenobi, Fabio Paratici e Giuseppe Marotta non si parlano più. Lo scrive la Repubblica, con il Chief Football Officer della Juventus e l'amministratore delegato dell'Inter che dal 30 settembre 2018 non si rivolgono più la parola.



L'ADDIO ALLA JUVE - Marotta ha lasciato la Juventus. O meglio, fu costretto a lasciare la Juventus, convinto che Agnelli volesse ringiovanire la dirigenza puntando sui 40enni Nedved e Paratici. E invece, ha scoperto tempo dopo, sempre secondo la Repubblica, che a fargli le scarpe è stato proprio Paratici. Come ne è venuto a conoscenza? A ogni mossa di Marotta, ne corrispondeva una uguale o contrario dell'ormai ex allievo, pronto a isolare l'antico maestro..



DA WANDA A LUKAKU - Appena Marotta ha varcato le porte della società nerazzurra, Paratici ha iniziato a tempestare di messaggi Wanda Nara per convincerla a portare Mauro Icardi in bianconero, con la moglie e procuratrice dell'ex capitano dell'Inter che prontamente li faceva leggere al neo amministratore delegato interista. Poi, è notizia degli ultimi giorni dell'inserimento prepotente della Juve nella corsa a Lukaku, il primo obiettivo di Antonio Conte per rinforzare il suo attacco. Ah già, Conte: Petrachi lo stava portando alla Roma, Marotta, insistente, è riuscito a convincerlo a sposare il progetto nerazzurro. C'è stato la reazione giallorossa, che ha creato un rapporto privilegiato sul mercato con la Juve di Paratici: Spinazzola a Roma e Pellegrini a Torino ha messo a posto i bilanci dei due club entro il 30 giugno e ingarbugliato la situazione Dzeko per Marotta, che ancora sta trattando coi capitolini l'acquisto del bosniaco. Facendo spazientire Conte.



SI IGNORANO - Se queste possono sembrare semplici schermaglie di mercato, anche nel privato le cose sono cambiate: se a Milano Paratici sta cenando in un ristorante nel quale sta per entrare Marotta, lo juventino si alza e se ne va; juventino che nella tournée asiatica ha seguito la squadra a Singapore ma non a Nanchino. Perché? Perché sapeva che avrebbe incrociato Marotta. Un rapporto che sembrava idilliaco è terminato: il silenzio la regna padrona. Eppure, tra qualche giorno, potrebbero tornare a "parlarsi". Il motivo? Il mercato, ovviamente, con quel Dybala che Marotta sogna di vestire di nerazzurro.