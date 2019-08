Il progetto “Bevi con la Testa” già noto come “Non Fare la Testadialkol” si tinge di nerazzurro: anche l’amministratore delegato Beppe Marotta e l’ex capitano dell’Inter Javier Zanetti - oggi Vice Presidente - partecipano alla campagna di sensibilizzazione per il bere consapevole.



Dopo il messaggio di Gianluigi Buffon, anche l’ad dell’Inter Beppe Marotta e l’ex capitano nerazzurro Javier Zanetti - oggi Vice Presidente - hanno voluto lanciare un messaggio sul bere responsabile a favore progetto nazionale degli studenti italiani “Bevi Con La Testa”, ribattezzato sul web come “Non fare la Testadialkol”, nato nel 2008 grazie alla onlus Generazioni Contatti.

“- La vita è troppo bella per perderla guidando ubriachi” ha detto l’ex capitano, già campione d’Europa nel 2010 con la storica Inter di Josè Mourinho.

“Anche sulla strada, come in campo, se non sei in forma per guidare, ti devi mettere in panchina” ha concluso Marotta invitando a “non fare le ‘TestediAlkol”.

Continua - ricorda il Presidente di “Testadialkol” Matteo Lucherini - ad allargarsi la famiglia delle ‘TestediAlkol’ nella Serie A 2019-2020.

Non è ancora partito il campionato, ma il leggendario derby d’Italia è già cominciato sul campo della solidarietà.