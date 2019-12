Nel prepartita della sfida contro il Barcellona di Champions League l'ad dell'Inter, Beppe Marotta ha parlato: del futuro di Gabriel Barbosa ai microfoni di ESPN che ha rilasciato oggi l'intervista confermando come Gabigol sia vicino all'addio a cifre importanti per l'Inter.



GRANDE VALORE - "E' un grande giocatore, ma in questo momento abbiamo un gruppo di attaccanti numeroso e di grande qualità composto da Lukaku, Martinez, Sanchez, Esposito e Politano. Gabigol non rientra nei nostri piani, però ha grande valore"