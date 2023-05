Tra le personalità del mondo del calcio che non hanno voluto mancare alla presentazione dell'autobiografia di Adriano Galliani presso il Teatro Manzoni di Milano anche l'amministratore delegato dell'Inter Beppe Marotta. Queste le sue parole rilasciate ai cronisti presenti: "Adriano rappresenta in assoluto il miglior dirigente del calcio italiano. Credo che sia un esempio da seguire per i valori che rappresenta. Ha detto che tiferà Inter ad Istanbul? Ci lega un rapporto di stima, il fatto che venga mi riempie di orgoglio e piacere. Ho tifato per lui in tante occasioni, mi fa piacere che stavolta tifi lui per me".



Infine Marotta ha risposto in questi termini alla notizia di giornata sul patteggiamento tra la Juventus e la FIGC in merito al procedimento in atto su manovra stipendi, rapporti coi club e agenti: "E' una situazione in cui non voglio addentrarmi perché mi sembra abbastanza chiaro ed evidente, che sia stata definita oggi. È una pagina che si chiude, andiamo avanti con ottimismo. Giusto così? Non lo so".