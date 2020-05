Giuseppeora è uno dei più importanti e conosciuti dirigenti italiani. La sua avventura nel grande calcio, però, è partita da Genova e dalla. Quello blucerchiato è stato uno dei suoi capolavori, perchè il dirigente riuscì a portare la squadra di Riccardo Garrone dalla Serie B sino ai preliminari di Champions League: "​Il sottoscritto ha potuto crescere ulteriormente nella Sampdoria e, una volta terminato il bellissimo ciclo blucerchiato,. Il tutto è stato possibile grazie alla Sampdoria, al lavoro svolto in blucerchiato, alla famiglia Garrone che mi ha sempre dato fiducia e possibilità di poter operare al meglio" ha detto proprio l'attuale dirigente dell'Inter a Sampdorianews.net.. L'apoteosi del percorso di crescita della Sampdoria, la punta dell'iceberg. Saranno per sempre ricordi incancellabili, straordinari, non potranno mai essere dimenticati" ha aggiunto Marotta. ". Era in possesso di una straordinaria visione imprenditoriale, la meravigliosa umanità di un padre e del presidente allo stesso tempo. A tutti quanti noi trasmetteva una forte carica e grande protezione, in particolare nelle difficoltà faceva sentire sicurezza a tutto il mondo Sampdoria. Imprenditorialmente parlando aveva il grande pregio della delega, tutti potevamo operare nel rispettivo ambito con spazio e autonomia, ricevendo grande gratificazione".Tra gli acquisti, alcune perle: "A gennaio chi è arrivato ha rappresentato un elemento di grande contributo. Il traguardo non è stato raggiunto per un'importante occasione di mercato del momento, è stato il frutto della programmazione nel tempo, un percorso graduale di crescita nel quale ognuno ha fornito il proprio apporto".Il sogno Champions è diventato realtà in un momento ben preciso: "Coltivavo la speranza di poter raggiungere qualcosa di straordinario ma non potevo immaginare che ci saremmo riusciti. Abbiamo concretizzato il nostro sogno nel finale,, eravamo vicinissimi al traguardo. Quel successo se da una parte mise purtroppo in difficoltà la Roma nella corsa scudetto, dall'altra".Marotta però non ha dimenticato il pubblico blucerchiato: "La Sampdoria vanta, lo stadio di Marassi costituisce un elemento fondamentale, nel quale si può esprimere il tifo nella massima essenza".