Beppe Marotta, amministratore delegato della Juventus, parla a Sky Sport del Milan che i bianconeri affronteranno all'undicesima giornata, prevista per l'11 novembre: "Il Milan rappresenta una squadra da battere, una delle più autorevoli candidate alla vittoria finale. Bonucci? Oggi è un giocatore a tutti gli effetti del Milan e non posso andare oltre queste valutazioni. Higuain? Non nascondo che l'arrivo di Cristiano Ronaldo abbia creato oltre a un reparto offensivo di qualità un po' affollato. Valuteremo con Higuain, ma fra Chelsea e Milan non sono arrivate proposte concrete".