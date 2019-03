L'amministratore delegato - area sport- dell'Inter Beppe Marotta è intervenuto telefonicamente in occasione della consegna dei premi Maestrelli a Montecatini ed è tornato sul caso Icardi: "Con lui ci siamo comportati come avrebbe fatto un capofamiglia; ora spero che la situazione con lui si possa sistemare al più presto", riferisce l'Ansa. "Mauro è un bravo ragazzo che ha fatto tanto e potrà ancora dare tanto all'Inter. Crediamo di ricomporre quanto prima la situazione creatasi. Spero davvero che quando Icardi avrà terminato la cura riabilitativa al ginocchio possa tornare in gruppo".



L'attaccante argentino ha disputato l'ultimo match ufficiale lo scorso 9 febbraio a Parma e ieri non ha seguito allo stadio il derby vinto dall'Inter contro il Milan. In giornata, Icardi aveva pubblicato un post sulla propria pagina Instagram per festeggiare il successo dei suoi compagni e nei prossimi giorni potrebbe esserci il tanto atteso incontro chiarificatore col presidente Steven Zhang.