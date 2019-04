Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter e consigliere della Lega Nazionale Serie A, ha parlato proprio in occasione dell'ingresso in Lega Calcio a Milano, soffermandosi sulle questioni arbitrali degli ultimi giorni: "Il Var è un sistema secondo me molto proficuo e innovativo. Credo che il mondo del calcio e l'evoluzione del calcio moderno abbiano bisogno della tecnologia, quindi sono assolutamente favorevole. Dobbiamo migliorare tante cose, credo che poi l'oggetto di discussione sia quello del fallo da rigore: sicuramente il VAR riesce a debellare tantissimi errori ma non raggiunge la perfezione. L'argomento clou è il fallo di mano, secondo me subiamo un po' quelle che sono le indicazioni da parte dell'IFAB, l'organismo che detta i regolamenti, che nell'interpretazione del fallo di mano anche con il VAR non riesce ad arrivare ad una soluzione definitiva, ha grandissima difficoltà. Gli errori visti negli scorsi giorni? Non sono Rizzoli, sottolineo come il VAR sia necessario e indispensabile ma è da perfezionare, siamo in fase di studio proprio per questo. Lo strumento del VAR non è definitivo, il cammino è sicuramente positivo. Certo, va migliorato il dialogo per l'utilizzo di questo strumento".