Beppe Marotta è un personaggio che, come Antonio Conte, nell'ambiente juventino cammina sul sottile filo tra la gratitudine per ciò che è stato e lo spirito di rivalsa verso chi ora cerca di rendere grande l'Inter. Certo, proprio loro due in questo momento stanno vivendo momenti non tranquillissimi, e forse hanno altro a cui pensare in queste ore che non alla Juventus premiata per lo scudetto. Ma alcuni tifosi bianconeri ieri sera su Twitter non hanno potuto fare a meno di notare, con un certo godimento, la sottile ironia della sorte, che ha voluto Marotta inquadrato a Sky contemporaneamente alle immagini della festa Juve.

