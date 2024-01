Marotta insiste: 'L'Inter è la volpe, il titolo d'inverno è la vittoria di Pirro. Polemiche? Né rabbia né rancore'

Redazione CM

Intervenuto sulle frequenze di GR 1 Sport, l'amministratore delegato area sport dell'Inter, Giuseppe Marotta ha risposto in merito alle vicende attuali.



Inter campione d’inverno 18 volte per 11 scudetti. Per arrivare al 12esimo che bisogna fare?

"Bisogna continuare su questo ruolino di marcia importante, che nient’altro è che il frutto di grandissima cultura del lavoro applicata, di un grandissimo senso di appartenenza, del supporto di tifosi magnifici e una società solida alle spalle. Credo queste siano tutte componenti che aiutano a vincere e noi cercheremo di sfruttarle fino in fondo".



Sulle polemiche arbitrali. C’è tanta attenzione sull’Inter?

"È normale, noi al momento siamo la volpe. E la volpe deve essere brava, abile a sfiorare i colpi e i proiettili dei cacciatori, è il nostro ruolo. Essere campioni d’inverno è come la vittoria di Pirro, non ci dice che vinceremo lo scudetto finale ma siamo qua oggi a gestire anche questi tipi di polemiche senza rancori e rabbia. Sono nel calcio da una vita e da sempre esistono questi tipi di comportamenti; la maturità, la coscienza e la competenza ci devono dar forza per gestirla nel migliore dei modi".