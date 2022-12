Beppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, ha parlato a Sportmediaset a margine dell'amichevole con il Sassuolo: "E' stata un'annata positiva, rimane il rammarico per lo scudetto. E' stata una stagione dove siamo cresciuti dal punto di vista dell'esperienza e della determinazione. Una società come l'Inter non può che avere una forte ambizione sportiva, che non è sinonimo di arroganza ma significa posizionarsi in base a quello che la storia del club ci ha raccontato. Col Napoli sarà un impegno molto gravoso, con la certezza di recitare un ruolo da protagonisti. L'augurio che faccio ai tifosi che ci sono stati vicini e che ci vogliono bene è che il 2023 possa regalare la ciliegina che è mancata nel 2022".