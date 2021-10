Beppe, amministratore delegato dell'Inter, parla in tv prima della sfida contro il: "Il bilancio? Posso assicurare che l'Inter è in sicurezza finanziaria: abbiamo rinunciato a degli asset importanti, ma la sostenibilità è la cosa più importante. La famiglia Zhang ha profuso nella sua permanenza a Milano finanziamento per circa 700 milioni di euro. In questo momento ci dà tranquillità, noi come management siamo affiatati e siamo a supporto dell'area tecnica per questa stagione, che sarà impegnativa".- "Quanto è stato complicato il mercato? I grandi club, anche in Italia devono registrare un'inversione nel lavoro. Prima si acquistavano i grandi club, ora si vedono e si pensano ai bilanci. Se il prestito negoziato con il fondo Oaktree è stato già interamente versato oppure versato a rate? È un'operazione venuta sopra la testa della dirigenza, decisa dagli azionisti. Ora siamo in sicurezza finanziaria, quella è un'operazione che riguarda la proprietà e non mi permetto di dire nulla. La famiglia Zhang ha inserito una cifra importante per il bene dell'Inter e per giocare al meglio questa stagione​"."Con Piero Ausilio stiamo lavorando sui rinnovi e prolungamenti di contratto. Il gruppo meriterebbe la riconferma totale ma ci sono dinamiche e tempi da rispettare. Lo stiamo affrontando in modo molto tranquillo, perché dobbiamo essere concentrati sulla stagione. Da parte dei giocatori c'è un grande senso di responsabilità e di appartenenza".- "​Differenza tra Champions e Serie A? Beh, in campionato abbiamo giocato più partite. In Champions abbiamo giocato e perso una partita contro il Real Madrid e giocato alla pari con lo Shakhtar. Non si possono fare delle analisi definitive".