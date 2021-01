Intervenuto ai microfoni della Rai, l'amministratore delegato dell'Inter, Beppe Marotta, ha parlato con chiarezza dell'eventuale cessione di quote da parte di Suning, in trattativa per la cessione del club nerazzurro: "Cessione quote? La proprietà sta valutando le opportunità nell’interesse dell’Inter e nel rispetto del blasone storico del club. Noi sappiamo di poter contare su una base solida, siamo compatti. Sono voci che viaggiano sulla nostra testa e non ci devono interessare”.



SULLA PARTITA - "Ogni gara ufficiale ha la sua valenza. Questo è un trofeo storico, oggi affrontiamo un avversario difficile ma puntiamo a un nuovo derby, quindi vogliamo dare il massimo".