Marotta: "L'Inter non è vincente per caso, ma per merito. Vogliamo conquistare il Mondiale per Club"

, torneo a cui in estate parteciperanno sia l’Inter che la Juventus in rappresentanza del nostro campionato e dell’Italia,, Milano per il Trophy Tour Talk organizzato all’interno dell’impianto meneghino.A parlare, a nome della società nerazzurra, ci ha pensato il presidente e amministratore delegato: "Sono felice di avere qui a presenziare a questo evento straordinario voluto dalla FIFA.. Possiamo conoscerlo per la prima volta, in maniera immediata e diretta”.

“Intanto è motivo di grandissimo orgoglio, per lo sforzo e il lavoro che tutta la società, sia chi va in campo sia chi resta fuori, ha fatto. È un torneo unico nel suo genere: da un lato siamo soddisfatti, dall’altro abbiamo forti motivazioni per ben figurare”."E' un appuntamento importante, come tale deve essere vissuto. E' abbastanza anacronistico, perché viene tra una stagione che sta per finire e un'altra che sta per iniziare. Ci troveremo per la prima volta a gestire questo tipo di impegno. Oggi non abbiamo ancora vinto niente, siamo protagonisti su più fronti e tutti produciamo uno sforzo di alto livello. Sarà importante arrivare con le giuste motivazioni a questo impegno”.

“Assolutamente sì, diciamo che il made in Italy, per quanto riguarda il calcio, è sicuramente nella prima fascia mondiale. Come tale va vissuto: dovremo vivere questa competizione con grande orgoglio, sapendo che questa coppa è l’apice del calcio mondiale. Abbiamo la volontà di vincere: nell'ultimo periodo abbiamo dimostrato di poter vincere in Italia, non per caso ma perché ce lo siamo meritato. Siamo molto orgogliosi di esserci e l'impegno è di dare il massimo, nella speranza di arrivare il più lontano possibile. L'orgoglio è quello di esserci, qualcosa di straordinario"

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui