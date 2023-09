L'amministratore delegato, Beppe, ha parlato ad Amazon Prime nel prepartita della sfida contro laparlando delle scelte di Inzaghi e della consapevolezza acquisita da questo gruppo.- "Cosa mi aspetto? Di fare quanto fatto l'anno scorso e migliorare. Siamo già contenti di essere protagonisti anche a questa Champions, vogliamo onorare la nostra presenza nel migliore dei modi perché il nostro blasone lo richiede"."Inzaghi, ma non solo lui, ha più autorevolezza. Questo è un modello nato anni fa quando in pochi avevano giocato in Champions e avevano esperienza. Ora c'è"La nostra è una squadra che ha tanti titolari e co-titolari. L'allenatore che è a contatto tutti i giorni con il gruppo deve gestire. Abbiamo tanti impegni vicini, quindi direi che è un avvicendamento naturale"- "Pavard è un campione del mondo, ha una sicurezza unica. Anche il fatto che sia stato in panchina durante il derby ha dato comunque la carica. Sia chi gioca, sia chi non gioca fa parte di un gruppo vincente".Poi a Sky"Abbiamo fatto tesoro della finale persa. Ricordo che qualcuno diceva: 'O si vince o si impara" e noi abbiamo fatto tesoro. Tanti di questi ragazzi anni fa non avevano esperienze in Champions, oggi però in tanti"- "Più che di rinnovo parliamo di prolungamento. È normale che nel corso della stagione affrontiamo questi discorsi con i giocatori sapendo che questi giocatori vogliono rimanere con noi e che c'è senso di appartenenza. Poi vedremo il discorso economico e la durata"."Come previsione di bilancio noi mettiamo la possibilità di una uscita e retrocessione in Europa League. Poi chiaramente non ci vogliamo accontentare di partecipare all'Europa League e vogliamo vincere il gironcino. Analizzando la rosa noi possiamo toglierci delle soddisfazioni"