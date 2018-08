L'amministratore delegato della Juventus Giuseppe Marotta è intervenuto a Sky Sport dopo il sorteggio di Champions League.



GIRONE - "I commenti di questi momenti sono sempre i soliti: 'Girone abbordabile'. Tutto dipende da noi stessi e dalla determinazione con cui affrontiamo gli avversari, indipendentemente dal blasone. La partita singola sarà determinante, dobbiamo continuare con la nostra motivazione".



OBIETTIVO - "Se partiamo più favoriti del Real, non so. Siamo tra i favoriti, senza nasconderci. Agnelli ha condotto l'operazione Cristiano: straordinaria. La squadra era già competitiva, quello che è un sogno vogliamo che sia realtà".



CR7 ASSENTE - "Non ha vinto e si è assentato? Decisione personale di non venire, presa nel corso della giornata. Vogliamo rispettarla. Da parte nostra, la critica è quella di una profonda amarezza per la decisione. Siccome questo premio si riferisce alla Champions, riteniamo che Cristiano Ronaldo abbia regalato le migliori emozioni di questa competizione. Cose straordinarie. Non tolgo niente a quella che è stata la decisione di giornalisti e allenatori. Io avrei votato per Cristiano Ronaldo, da appassionato e amante del calcio. Resta una sua decisione che va rispettata. Una scelta privata che non è riconducibile a quelle che sono le nostre decisioni".



PARMA-JUVE - "Cristiano è un grande professionista, l'allenamento è un momento importante. Sono certo che quest'oggi non è stato qui a Montecarlo e che ha continuato la preparazione in vista di Parma. Più stimoli senza 'vincitori'? Certo, sarebbe bello per noi annoverare qualche giocatore tra i vincenti nei rispettivi ruoli. Il calcio è uno sport di squadra, l'importante è che la squadra arrivi a certi traguardi. Si conquistano con la fatica, il girone va affrontato con grande determinazione".