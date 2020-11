Sei minuti contro il Real Madrid, Otto con il Sassuolo ieri nonostante il risultato fosse già più che al sicuro. Sono solo quattordici i minuti collezionati danelle ultime due partite dell’Inter. Non è riuscito a incidere nelle due gare, ma sarebbe stato anche difficile farlo, per motivi diversi, in entrambe le occasioni.. Ma a fare notizia ieri sono state soprattuttoa margine della gara, proprio sul danese: “Capita che magari ci siano dei giocatori che risultino poi non essere funzionali al gioco. A gennaio abbiamo colto un’opportunità di mercato, acquistando Eriksen per 20 milioni. Esistono delle difficoltà, ma l’allenatore ha diritto e il dovere di mettere in campo i giocatori che ritiene essere i migliori per quella partita. Ovvio che a gennaio, se non dovesse prendere parte a delle partite,”, ha detto a Sky Sport. È stato lapidario il dirigente nerazzurro, che ha recepito il messaggio mandato da Conte nelle ultime settimane sul danese.. Lo dicono i fatti, il verdetto è arrivato dal campo in questi 10 mesi in nerazzurro: 35 presenze collezionate, 4 gol e 3 assist all’attivo. E la sensazione è che la scintilla tanto attesa dai tifosi dell’Inter non scatterà mai tra l’allenatore e il fantasista danese, di cui 7,5 corrisposti all’agente come commissione. E - va ricordato - il danese sarebbe stato libero gratis dal Tottenham solo sei mesi dopo.. Eriksen all’Inter non è felice, vuole giocare con più continuità e soprattutto essere davvero protagonista: le valigie sono già pronte, ma dovrà arrivare la giusta offerta per i nerazzurri.. I nerazzurri però aspettano, perché preferirebbero cederlo per reinvestire il tesoretto in un colpo più gradito a Conte.e sarebbe sicuramente il rinforzo ideale, ma non sarà facile convincere il Chelsea a cederlo nel mercato invernale. Sempre nelle idee dell’allenatore dell’Inter c’è anche un vice-Lukaku, un centravanti fisico che aveva richiesto già nelle precedenti finestre di mercato. Rimanendo sempre a Londra, sponda Chelsea,, che vuole giocare di più rispetto a quanto sta facendo., preferito dalla società nerazzurra soprattutto per gli otto anni di differenza che ci sono sulla carta d’identità., nulla di approfondito per il momento. L'Inter si guarda attorno, alla ricerca di potenziali colpi da regalare a Conte a gennaio (e non vanno escluse sorprese). Molto, come spiegato in precedenza, dipenderà però da Eriksen. Che è stato a tutti gli effetti scaricato dall'Inter nelle ultime settimane.