Beppe Marotta, a.d. dell’Inter, a Sky Sport ha parlato nel pre della sfida contro la Lazio. Queste le parole del dirigente nerazzurro su Lautaro Martinez e non solo.



LAUTARO – “Lautaro al Barça? Sta crescendo, è un ragazzo molto giovane e a lui interessa soprattutto indossare la maglia dell’Inter. L’Inter non ha niente da invidiare a nessun club, i giocatori vanno via quando loro stessi indicano questa strada. Quindi questo è l’unico caso possibile”.



ERIKSEN – “Eriksen è già quello vero. Ci vorrà un periodo di ambientamento, poi la decisione è sempre di Antonio Conte”.