Marotta: "L'Inter non può fare a meno di Inzaghi per il futuro. Mercato? No a parametri zero, si a investimenti mirati"

Il presidente e amministratore delegato, ha parlato Sky Sport e ad Amazon Prime Video nel pre-partita della semifinale d'andata della Champions League 2024/25 che vedrà i nerazzurri affrontare a Montjuic ilPrima a Sky"Cosa li rende unici? Le caratteristiche tecniche e fisiche che li fanno assimilare al meglio. Sono una coppia perfetta, peccato che li abbiamo avuti poco insieme quest'anno. Servirà un'impresa, Thuram come sapete è stato fermo per un periodo e non sarà al meglio, ma la sua presenza sarà fondamentale"

"L'importante è essere presenti in questo contesto. Sono rimaste 4 squadre in Europa e noi non vogliamo fare la comparsa. Sarà il primo tempo di una doppia sfida con il secondo che si giocherà a San Siro. Vogliamo essere protagonisti, bisogna rimanere sempre in partita contro una squadra talentuosa. Da tanto non riuscivamo a mettere insieme gli undici titolari. Sono sicuro faremo una bella partita."Inzaghi sarà comunque l'allenatore a prescindere? Di Inzaghi non bisogna guardare le settimane, ma gli anni. Sono stati anni importanti ed è stato merito suo.Noi abbiamo creato uno zoccolo duro molto forte, solido e lui fa parte di questo zoccolo duro in cui ha un ruolo importantissimo".

"Più che di rivoluzione copernicana parlerei di evoluzione. Il nostro è un processo evolutivo partito tempo fa in anni di problematiche economiche. Noi abbiamo messo insieme una parte sportiva di qualità con i meriti che vanno suddivisi anche con l'allenatore. Vogliamo investire su giocatori che rappresentino un patrimonio presente e futuro. Non faremo operazioni a se stanti su giocatori svincolati che portano magari ingaggi alti, ma su giocatori che possano fare al caso nostro ma che rappresentino un patrimonio. Confermare questo gruppo che è di alta qualità è già un grosso punto di partenza".

"Noi siamo davanti ad un finale di stagione che ci porterà ad introiti importanti, ma non determinanti. Questo è un fatto che ci inorgoglisce ma non è determinante. Determinante è vincere e vogliamo farlo".Poi a Prime Video"Se può essere una notte da pazza Inter? Sì, li ho visti molto concentrati e vogliosi"- "La mia ansia è problematica, a quella dei giocatori ci pensa l'allenatore. Questi grandi appuntamenti un po' tutti li abbiamo vissuti. È una partita difficile, ma dobbiamo rimanere sempre in partita per crederci".

"Una Champions League non l'ho mai vinta? Sì, ma devo sfatare il mito del non c'è due senza tre"."Il nostro è un modello che nasce da necessità. È un modello che parte dalla scrivania con Ausilio e Baccin, passa dai giocatori e dall'allenatore con Inzaghi che ha avuto un ruolo determinante. Abbiamo costruito un modello importante"