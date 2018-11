, ovvero quello che ritiene essere il centrocampista più forte della Seria A, il corso degli eventi lo ha poi condotto altrove, ma la passione e la stima per il calciatore non si sono spostate di un centimetro, nonostante l’attuale stagione in biancoceleste, dal punto di vista del rendimento, non sia stata esaltante come quella passata, almeno finora. Allora, riprendendo il dialogo dallo stesso punto in cui si era interrotto.Siamo ancora lontani da ogni tipo di accordo perché l’Inter non ha lo stesso potere d’acquisto della Juventus. E non per la potenza economica della proprietà, ma a causa di quei conti ancora da sistemare.se questo dovesse servire in qualche modo a rendere la squadra più competitiva, ovviamente seguendo le direttive di Luciano Spalletti e Beppe Marotta, in questi giorni in Cina per calarsi totalmente nel progetto Suning e comprenderne le strategie di sviluppo che dovranno portare l’Inter a raggiungere la Juventus in meno tempo possibile.In questo progetto di sviluppo calza a pennello proprio il nome di Milinkovic Savic, che a Roma non considerano più incedibile e probabilmente anche le pretese potrebbero iniziare a scendere, visto quello che è stato finora il rendimento del serbo.: Colidio su tutti, che i nerazzurri hanno strappato al Boca Juniors per una cifra vicina ai 10 milioni di euro, precisamente 9,6, bilancio alla mano.