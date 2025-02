Marotta: "Mille critiche e dietrologie, ma contano i fatti: con Inzaghi l'Inter è l'unica ancora in corsa su tutti i fronti"

AFP via Getty Images

Nel corso del lungo intervento dal palco dell'Assemblea dei Soci dell'Inter, tenutasi oggi a Milano, il Presidente e Amministratore Delegato unicoha fatto il punto anche sulla gestione sportiva del club nerazzurro in questa stagione e per il futuro. Ecco i passaggi più importanti che difendono a spada tratta il lavoro di"Sul fronte sportivo non penso che sia questa la sede per fare un’analisi approfondita; tuttavia, non intendo sottrarmi ad un argomento che è nel cuore di tutti noi.La Prima Squadra,. Anche quest’anno, quindi, l’Inter è tra le prime 16 squadre di tutta Europa, dopo una fase eliminatoria ben programmata e ricca di incertezze, dovute alla nuova formula. Inoltre, è in lotta per difendere lo scudetto che ha sul petto.ma siamo in gara per vincere. In Coppa Italia ci giocheremo domani l’accesso alla semifinale nella partita con la Lazio".

"E quest’estate, come già ricordato, saremo in lizza per la prima edizione del Campionato del Mondo per club. Insomma, la sfortunata trasferta in Arabia Saudita, che ci ha visto perdere la Supercoppa, pur avendo raggiunto la finale, non deve far dimenticare che siamo l’unica squadra italiana ancora in lotta su tutti i fronti"."Piero Ausilio ed io personalmente, insieme con tutta l’area sportiva siamo impegnati ogni giorno per mettere in condizione i nostri atleti e il nostro staff di competere al meglio".