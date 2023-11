Beppe Marotta è stato tra gli ospiti di questa mattina dello Sport Industry Talk di Corriere della Sera. Primo tema toccato, quello degli stadi. Poi il dirigente ha trattato un argomento che riguarda anche la Roma: "Il Decreto Crescita si applica anche agli allenatori, non solo ai giocatori. Mourinho ha rigenerato il fenomeno Roma in termini di attrattiva. Ed è sotto Decreto Crescita. Dovessimo riportare De Zerbi a casa, per esempio, senza Decreto Crescita non ce la faremmo. Vale lo stesso per altre figure che potremmo riportare a casa e a cui potremmo applicare il Decreto".