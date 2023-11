Giuseppe Marotta ha parlato ai microfoni di Dazn nel prepartita della sfida tra Atalanta e Inter. Tra le sue parole, spazio al mercato con particolare attenzione al caso di Scamacca, obiettivo di mercato sfumato in estate. Queste le sue dichiarazioni:



PARTITA - "Il messaggio più importante è dare continuità alle prestazioni, siamo in una fase interlocutoria, la classifica conta relativamente".



SCAMACCA - "Sono stati fatti tanti sondaggi con tanti profili, quello di Scamacca era per costruire un reparto con tanti elementi di qualità. Ci siamo tirati indietro perché non c'erano più le condizioni. Quando si dice che Scamacca ha rifiutato l'Inter non è vero. Quando lui ha deciso anche noi siamo andati su altri obiettivi".



LAUTARO - "E' un ragazzo molto maturo, un professionista serio. Ha capito che l'Inter può dargli la certezza che cerca sul lato professionale. E' il capitano e questo per noi è motivo di grande orgoglio. La speranza è che rimanga come giocatore simbolo. Il futuro non si può prevedere, ma i presupposti ci sono tutti. Tempi? Da persone per bene come siamo noi e come è anche lui troveremo l'accordo con calma. Parlerei di prolungamento, non di rinnovo".



ZIELINSKI - "Chiaro che quando si parla di giocatori svincolati, giocatori come Zielinski, vengono abbinati a grandi club come l'Inter. Al momento non c'è nessun approccio, Ausilio e Baccin sono sempre attenti, trarremo le nostre conclusioni. E' un rapporto tra lui e il Napoli, saranno loro a decidere".