Marotta: "Orgogliosi di aver legato Chivu all'Inter, siamo soddisfatti. Obiettivi? I soliti, lo dice la storia"

. L’annuncio è arrivato direttamente tramite i canali ufficiali della società di Viale della Liberazione, con il tecnico romeno che – dopo essersi liberato dal Parma attraverso la risoluzione dell’accordo – ha firmato sino al 30 giugno 2027 con uno stipendio da 2,5 milioni di euro netti a stagione.Raggiunto a margine della presentazione del libro scritto da Vito Cozzoli, “L’anima sociale e industriale dello Sport”, presentato oggi alla libreria Rizzoli in Galleria Vittorio Emanuele II a Milano, il presidente dell’Inter,, ha commentato così l’arrivo di Chivu: “. Credo che le società di calcio moderna debbano coltivare questa cosa, nel personaggio sono racchiusi tanti valori necessari per raggiungere gli obiettivi anche sportivi.”.L’Inter partecipa alle competizioni per vincere, poi se gli altri sono migliori ci togliamo il cappello. Ma dobbiamo ricordare ancora una volta che arrivare lì in alto non è facile e non tutti ci sono arrivati in questi anni”.