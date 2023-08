L'amministratore delegato dell'Inter, Beppe Marotta, ha parlato a Sky nel prepartita della sfida d'esordio stagionale a San Siro contro il Monza.



MAZZONE - "Ricordo piacevole, ha firmato un'epoca di un calcio romantico. Io ero testimone di quella grande corsa sotto la curva perché ero direttore dell'Atalanta all'epoca"



IL SEGRETO DA RUBARE A GALLIANI - "La saggezza ed esperienza che nasce dalla competenza".



PAVARD - "La volontà del giocatore è importante e lui ha espresso la sua volontà di venire da noi che vale tanto. Il Bayern è una società molto ricca e non si priva così facilmente dei suoi giocatori importanti. Per dare Pavard a noi poi loro dovrebbero cercare un sostituto e queste sono le difficoltà. È ancora aperta? Sì assolutamente".



ARABIA - "È un fenomeno sorto improvvisamente che non ci aspettavamo. Il fatto che abbiano portato via dall'Europa 22 giocatori è un dato e che abbiano portato 700 milioni circa nelle casse dei club lo è altrettanto. Ma si è impoverita la qualità tecnica".