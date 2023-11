L'amministratore delegatoha parlato durante e a margine del FICTS Festival Sport Movies & tv, in cui è stato premiato con la Guirlande d'Honneure insieme all'ad del Monza, Adriano Galliani."Il fatto di essere qua per me è grande motivo d'orgoglio, con me tra i premiati c'è, un'icona dello sport. È meno giovane di me quindi da lui ho potuto prendere tante cose anche se le prime schermaglie le abbiamo vissute a fine anni '70, quando lui era a Monza e io ero ragazzino a Varese. Il suo palmares è molto più ricco del mio ma spero non dico di eguagliarlo perché è impossibile ma di avvicinarmi e soprattutto di avere sempre davanti il suo modello di riferimento. Ci accomunano grandi valori, come quello dello sport di cui siamo entrambi appassionati del calcio. Ma anche il coraggio e l'umiltà, valori che sono racchiusi nello sport".- "Non entro nel merito della comuincazione sullo stadio che fa Antonello. È un'esigenza di qualsiasi club e noi stiamo percorrendo questa strada"- "Con il Monza abbiamo ottimi rapporti e loro hanno all'interno della rosa elementi validi sia per i club che per la nostra nazionale. Se ci saranno cose concrete le svilupperemo più avanti"."Siamo concentrati sul presente non sul futuro e questo rappresenta qualcosa di futuro e non di attualità""Nessuna aria pesante. Abbiamo parlato a più riprese del caso Lukaku e rappresenta il passato. Il capitolo è chiuso e l'abbiamo ribadito più volte""Stiamo affrontando negoziazioni che portano a prolungare la vita con l'Inter. Lui come altri ragazzi hanno dimostrato senso di appartenenza verso un club importante. Questo ci lusinga. Lo faremo con calma perché non è una situazione che ci crea problemi e sono dinamiche da gestire all'interno della stagione sportiva"."Il ciclo iniziato con Zhang nel 2018 è in continua crescita. È un modello di riferimento positivo che ha portato ad avere soddisfazioni che potevano essere di più. Abbiamo mancato l'evento più importante del calcio mondiale, ma da lì abbiamo imparato e c'è consapevolezza di voler recitare un ruolo da protagonisti: ce lo dice la storia del club, lo vuole la proprietà e lo vogliono i tifosi con la maggior affluenza della storia del calcio italiano"."Futuro del club? Posso dire che la famiglia Zhang e Steven Zhang amano l'Inter. E l'inter deve essere riconoscente: la famiglia ha profuso negli anni tantissimi milioni di euro di finanziamenti. Poi hanno tanta passione: in noi manager hanno inculcato il concetto di delega e in piena autonomia noi agiamo nel migliore dei modi".