L'amministratore delegato dell'Inter, Beppe Marotta ha parlato in tv a margine di un evento importante a Forlì.



MERCATO DI REAZIONE - "Abbiamo dovuto agire in modo molto veloce davanti a problematiche che si sono create, ma questo penso che sia normale"



DIRIGENTI TOP - "Se alle spalle della squadra che vedete in campo, c'è una squadra forte dietro le quinte evidentemente il grande problema diventa piccolo e da questo punto di vista io ho dei collaboratori come Ausilio, Baccin, tutta la squadra molto forte".



DISFATTISMO - "Siamo riusciti a ricreare e ricompattatare un ambiente che per qualcuno e visto da fuori poteva sembrare al limite del disfattismo".



LAUTARO - "Il rinnovo? Sì direi che siamo a un buon punto e non ci sono grossi problemi".